Apreendidos mais de 85 mil cigarros provenientes do leste da Europa

Duas mulheres e um homem de nacionalidade estrangeira foram detidos e mais de 85 mil cigarros provenientes do leste da Europa foram apreendidos na sexta-feira em Lisboa, informou hoje a Guarda Nacional Republicana (GNR).

Em comunicado, a GNR adianta que "a Unidade de Ação Fiscal, através do Destacamento de Ação Fiscal de Lisboa, identificou duas mulheres e um homem estrangeiros, com idades compreendidas entre 38 e os 50 anos de idade, pela prática de introdução irregular no consumo, no concelho de Lisboa".