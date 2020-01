Mais de 500 famílias interessadas em acolher crianças em risco

Em novembro do ano passado, uma campanha de sensibilização inédita desafiou as famílias a acolherem temporariamente crianças em situação de risco. No fim da ação, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa recebeu 457 contactos de interessados. O Instituto de Segurança Social recebeu mais 80.

Em apenas um mês, o número de contactos foi 10 vezes superior aos 51 que tinham sido registados entre 2017 e 2019.

Por coincidência, a campanha decorreu no mesmo mês em que um recém-nascido foi encontrado num contentor de lixo em Santa Apolónia.

Depois de manifestarem interesse, as famílias têm de formalizar as candidaturas. Esse processo já está a decorrer e poderá estar concluído a partir de março.

Nem todos os agregados que pediram informações, vão tornar-se famílias de acolhimento.

Dos 51 contactos verificados entre 2017 e 2019, na Santa Casa de Lisboa, apenas 15 famílias avançaram com a candidatura e só 5 são hoje famílias de acolhimento.

Esta solução é recomendada por lei como a mais favorável para as crianças que têm de ser retiradas aos pais, sobretudo para as mais pequenas.

Mas em 2018, só 200 das mais de 7 mil crianças em situação de acolhimento é que estavam entregues a uma família.