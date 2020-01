Programa "Mais Ajuda" disponibiliza 150 mil euros para apoio a projetos de inovação social

O "Mais Ajuda" é um novo programa promotor de inovação social, que disponibiliza 150 mil euros para apoiar projetos inovadores, capazes de encontrar novas respostas a problemas sociais, e aprofundar boas práticas junto do terceiro setor. As candidaturas já abriram e decorrem até 29 de fevereiro, podendo candidatar-se IPSSs ou equiparadas, com projetos dirigidos a crianças, e Startups que demonstrem impacto social no desenvolver das suas atividades. Filipe Almeida, da iniciativa Portugal Inovação Social, esteve na Edição da Manhã.