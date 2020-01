Detido jovem suspeito de esfaquear colega em escola de Gondomar

A Polícia Judiciária anunciou hoje a detenção de um jovem de 17 anos suspeito de tentar matar um colega, na segunda-feira, numa escola em Gondomar, no distrito do Porto.



Em comunicado, a PJ refere que "os factos ocorreram na manhã de ontem [segunda-feira] , no interior de um estabelecimento de ensino de Gondomar", e que, na ocasião, "o arguido, movido por desejo de vingança, surpreendeu a vítima e agrediu-a com uma arma branca na região da face e das costas, não lhe provocando a morte por mero acaso".



O jovem suspeito de ter esfaqueado um outro de 16 anos numa escola de Fânzeres, em Gondomar, entregou-se na segunda-feira no posto da GNR local, disse fonte policial.



A vítima foi transportada ao Hospital de São João, no Porto, e, de acordo com informações chegadas na segunda-feira de manhã ao Comando Territorial da GNR do Porto, "não corre risco de vida".



O caso ocorreu pelas 10:30, na Escola EB 2,3 de Santa Bárbara, em Fânzeres, concelho de Gondomar.

Fonte do Ministério da Educação indicou na segunda-feira à Lusa que o suspeito foi suspenso da escola e será alvo de um processo disciplinar.