Recuperada viatura usada em atropelamento de polícia em Santa Maria da Feira

A PSP recuperou um automóvel que terá sido usado para atropelar um agente policial, em Santa Maria da Feira, no distrito de Aveiro, informou hoje fonte policial.

Em comunicado, a PSP refere que a viatura foi recuperada no domingo, às 04h20, uma hora e meia depois de o agente ter sido atropelado, durante uma operação de fiscalização rodoviária naquela cidade.

De acordo com a PSP, o condutor da viatura, ao ser mandado parar para ser fiscalizado, "desobedeceu ao sinal de paragem" e "acelerou a sua marcha" na direção do polícia que, apesar de se ter tentado desviar, foi atingido na zona da bacia.

"Do incidente resultaram ferimentos ligeiros no agente, que não careceram de tratamento médico, bem como danos no equipamento individual", refere a mesma nota.