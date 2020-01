Sindicatos duvidam da contratação de 10 mil novos agentes e militares

Grupo de polícias exibe tarja na meia-final da Taça da LigaLisboa, Braga e Faro foram palco dos protestos da GNR e PSP para exigir melhores condições trabalho e respostas do governo. Na capital, os sindicatos entregaram uma carta no ministério de Mário Centeno para exigir atualizações salariais e um subsídio de risco.

Os protestos contaram com o apoio do Movimento Zero, um grupo anónimo que junta elementos da PSP e GNR, que programou uma vigília nos aeroportos portugueses.

