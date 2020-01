Chão esburacado na ortopedia do Hospital de Portalegre

O chão do serviço de ortopedia do hospital de Portalegre está tão danificado, com tantos buracos, que mais parece uma pista de obstáculos.

A situação arrasta-se há mais de um ano, já foi aberto concurso para reparação que ficou deserto.

Agora a solução pode tardar mais uns meses e passa por englobar os trabalhos em toda a remodelação dos serviços de ortopedia e pediatria que deve avançar ainda no segundo trimestre deste ano mas só estará concluída em 2021.