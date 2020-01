As Comissões de Utentes da Saúde de Almada vão concentrar-se hoje, a partir das 11:00 em frente ao Ministério da Saúde em Lisboa. Em causa está o encerramento noturno da Urgência Pediátrica do Hospital Garcia da Orta.

O serviço fecha entre as 20:00 e as 8:00, desde novembro do ano passado, devido à falta de médicos especialistas.