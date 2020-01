Convocada manifestação contra caos na urgência do hospital de Viseu

A Liga dos Amigos do Hospital de Viseu denunciou esta quarta-feira a sobrelotação do serviço de urgência e as más condições para utentes e profissionais.

Para o próximo sábado, dia 25, está a ser organizada uma manifestação na praça do Rossio, em Viseu, para reivindicar as obras prometidas há vários anos.