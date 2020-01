Filipe Lobo D'Ávila considera que contribuiu para a unidade do CDS

Candidato à liderança do CDS, Filipe Lobo D'Ávila estranha que quem esteve na direção de Cristas agora se assuma como crítico, quando concordou com o que ela fez no passado.

O ex-deputado, que saiu por divergências com a líder, disse em entrevista esta manhã na SIC Notícias que até entende que contribuiu para a unidade do partido nos últimos dois anos.