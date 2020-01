Jovem português morre em acidente de viação na Suíça

Um jovem emigrante português de 25 anos morreu, no sábado, num acidente de viação que envolveu três viaturas em Moulin du Choc, no cantão de Vaud, na Suíça, divulgou esta quarta-feira a polícia.

Em comunicado, a polícia de Vaud refere que o acidente de viação ocorreu no sábado passado, entre Aclens e Bussigny, na suíça francesa, envolveu três veículos e provocou ainda quatro feridos graves.

A colisão foi originada por um motorista que perdeu o controle do carro, que colidiu de frente com um veículo comercial, que circulava no sentido oposto, e onde seguia o português, a conduzir, acompanhado pela namorada e um primo. A única vítima mortal é natural de Viseu e não resistiu aos ferimentos graves, apesar da rápida intervenção das equipas de socorro, acrescenta-se no comunicado.

A namorada e o amigo do português foram transportados para o hospital, onde permanecem a recuperar dos ferimentos.Para o local, foram enviadas quatro ambulâncias e dois helicópteros, mas o jovem acabaria por morrer, explicou a polícia. As autoridades abriram um inquérito para apurar as circunstâncias exatas do acidente e solicitam a todos quantos tenham testemunhado o acidente a prestarem declarações.

A família de Fábio Lima, natural de Viseu, lançou uma campanha de angariação de fundos nas redes sociais para ajudar nas despesas com a trasladação do corpo para Portugal.