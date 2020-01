Morreu o general José Lemos Ferreira

O ex-chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas (CEMGFA) general José Lemos Ferreira morreu aos 90 anos, disse hoje à Lusa uma fonte militar.

Chefe do Estado-Maior da Força Aérea em 1977, foi também CEMGFA durante cinco anos, entre 1984 e 1989. José Lemos Ferreira nasceu em Portalegre, em 23 de junho de 1929.

Presidente recorda "notável personalidade da vida militar portuguesa"

O Presidente da República lamentou hoje a morte do general Lemos Ferreira que lembrou como "uma notável personalidade da vida militar portuguesa".

Numa nota publicada no site da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa recordou o general pela sua "forte liderança" e "uma firme postura institucional e carismática", além de "uma visão inovadora e corajosa".

José Lemos Ferreira "moldou a Força Aérea do século XXI, criando e edificando uma verdadeira revolução na instituição, engrandecendo-a e adaptando-a aos novos desafios", lê-se na nota.

O Chefe do Estado, que é, por inerência, comandante supremo das Forças Armadas, assinalou ainda que o ex-CEMGFA "foi várias vezes agraciado pelo Estado português", nomeadamente com a Grã-Cruz da Ordem Militar de Cristo, com a Grã-Cruz da Ordem Militar de Avis e com a Medalha de Prata de Valor Militar com Palma" e ainda com a Grã-Cruz da Ordem Militar da Torre e Espada do Valor, Lealdade e Mérito, pelo Presidente da República Mário Soares, em 1989.