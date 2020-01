Recusado pedido de escusa do juiz benfiquista no processo dos e-mails

No caso dos emails do Benfica, o juiz que tinha pedido escusa por ser sócio e acionista do clube da Luz, vai continuar em funções neste processo.

O presidente do Tribunal da Relação do Porto entende que isso não vai interferir com a isenção e imparcialidade do juiz.

Veja também: