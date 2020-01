Comissão contra discriminação racial apresenta queixa contra sindicato da PSP

A Comissão para a Igualdade e Contra a Discriminação Racial apresentou queixa ao Ministério Público contra o Sindicato Unificado da Polícia de Segurança Pública.

Em causa está uma publicação nas redes sociais sobre o caso da mulher que acusa um agente de agressões, na Amadora.

Na publicação, entretanto retirada, imagens mostravam os ferimentos que o agente terá sofrido, durante a detenção de Cláudia Simões, na noite de domingo. Além do desejo de melhoras, o sindicato dizia esperar também que o agente não tivesse contraido "doenças graves".

A publicação foi denunciada pela Comissão para a Igualdade e Contra a Discriminação Racial.

O assunto chegou à discussão na especialidade do Orçamento do Estado, onde confrontada com a publicação, a Ministra da Presidência confirmou a participação ao Ministério Público.

Ao jornal Expresso, a Direção Nacional da PSP assegura não ter tido nada a ver a com publicação do sindicato, nem ter feito qualquer tipo de pressão para que fosse retirada.

