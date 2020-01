Corpo de homem encontrado dentro de uma carrinha em Sintra

O corpo de um homem foi encontrado esta sexta-feira à tarde dentro de uma carrinha na localidade de Negrais, no concelho de Sintra, distrito de Lisboa, confirmou à agência Lusa fonte do Comando Territorial da GNR.

Segundo uma notícia da TVI, as autoridades encontraram um corpo, "com sinais de violência", dentro de uma carrinha, estacionada junto a um restaurante na zona de Negrais, no concelho de Sintra, distrito de Lisboa.

O alerta terá sido dado por moradores, que estranharam o facto de a carrinha estar estacionada no mesmo local há cerca de uma semana. No local encontram-se elementos da GNR de Pêro Pinheiro e da Polícia Judiciária.

Contactada pela Lusa, fonte da GNR confirmou apenas esta ocorrência, escusando-se a adiantar mais pormenores.