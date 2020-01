Incêndio em armazém na localidade de Souselo, Cinfães

Um incêndio num armazém na localidade de Souselo, concelho de Cinfães, deflagrou na manhã desta sexta-feira sem causar vítimas e mobilizava às 08:15 mais de três dezenas de operacionais, disse à Lusa fonte da proteção civil.

O alerta para o incêndio no armazém foi dado às 07:07, segundo a fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viseu.

"Ainda estamos a tentar apurar que tipo de material estava no armazém. Estamos a falar de um edifício que tem um armazém no rés-do-chão e uma habitação no primeiro andar", disse.

A fonte referiu que os operacionais estavam cerca das 08:15 a "tentar perceber se havia danos na habitação".

Às 08:15, estavam no local 31 operacionais, com o apoio de 10 viaturas.