Rodrigues dos Santos recusa mini-geringonça no CDS para chegar a líder

Francisco Rodrigues dos Santos afirma que o partido precisa de uma "brisa fresca, uma oportunidade para se renovar".

O líder da Juventude Popular admite candidatura à Câmara de Lisboa de Assunção Cristas, se for eleito presidente do CDS, no congresso que se realiza este fim de semana, em Aveiro, e recusa ser um político pouco moderado.