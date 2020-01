CDS escolhe novo líder

Direto

O 28.º congresso nacional do CDS começou hoje no Parque de Feiras e Exposições de Aveiro, às 11:15, com uma hora e 15 minutos de atraso em relação à hora prevista.

Depois de verificação de quórum, o presidente da mesa do congresso, Luís Queiró, disse que o há um "grande quórum" e deu início aos trabalhos.

“Desenganem-se os que profetizam um fim triste para o CDS porque a notícia é manifestamente exagerada”, comentou ainda.

Assunção Cristas entrou na sala com congresso, sob uma salva de palmas, às 11:10.

“Vão ter oportunidade de ouvir aquilo que tenho a dizer ao congresso daqui a poucos minutos”, limitou-se a dizer a líder aos jornalistas, que falará depois.

Os delegados aplaudiram e cumpriram um minuto de silêncio em memória do ex-líder Freitas do Amaral, que morreu em 2019, e de outros dirigente e militantes do partido que desapareceram desde o último congresso.

