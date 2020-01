O Estudo de Impacte Ambiental relativo à exploração de lítio em Montalegre aponta impactes negativos no projeto, mas que não são considerados significativos.

O documento, entregue no início do ano à Agência Portuguesa do Ambiente revela, por outro lado, que os pontos positivos da exploração, nomeadamente os socioeconómicos, se sobrepõem aos impactes ambientais negativos.