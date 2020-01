Uma colisão frontal entre dois veículos ligeiros, em Macieira da Maia, Vila do Conde, provocou um morto e três feridos, um dos quais em estado considerado grave, disse à Lusa fonte da GNR.

De acordo com a fonte, o acidente ocorreu cerca das 14:30 e obrigou ao corte do trânsito da EN 104, naquela localidade.

No local, de acordo com dados da Proteção Civil estão 28 homens e 11 viaturas, dos Bombeiros Voluntários de Vila do Conde, do INEM e da GNR.