Acabou o Chicão. A partir de agora é Francisco Rodrigues dos Santos.

O novo líder dos populares nasceu em Coimbra em 1988, tinha o CDS 14 anos de idade.

Adelino Amaro da Costa, o mais célebre fundador, já tinha morrido há oito anos no acidente de Camarate.

Francisco Rodrigues dos Santos é o segundo mais novo líder do CDS com 31 anos. Manuel Monteiro ainda não tinha chegado aos 30

quando assumiu a liderança do partido em 1992.

