Feira do Enchido e do Vinho em Aldeia Viçosa

Desde a sua carta de foral, datada de 1268, que esta localidade do Vale do Mondego se designava por Porco. No dia 25 de janeiro de 1939, a Junta de Freguesia, então presidida por José de Almeida Tonico, conseguiu a alteração toponímica para Aldeia Viçosa.

Para assinalar a data, decorre este fim-de-semana uma feira de produtos locais como os enchidos, fumeiros, vinhos, queijos e azeite. A iniciativa serve também para a Associação de Pesca e Caça do Mondego, recentemente criada, angariar dinheiro e sócios.