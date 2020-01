Deputados do PSD Madeira que viabilizaram Orçamento alvo de processo disciplinar

Os três deputados do PSD Madeira que violaram a disciplina de voto na generalidade do Orçamento do Estado vão ser alvo de um processo disciplinar.

Sara Madruga da Costa, Paulo Neves e Sérgio Marques abstiveram-se na votação, quando a indicação era para votarem contra.

Ao Expresso, Miguel Albuquerque diz não estar preocupado com o processo disciplinar. O Presidente do Governo Regional da Madeira está confiante que os deputados não vão ser castigados.

Recorde-se que o PSD Madeira negociou com o Governo medidas a incluir no Orçamento do Estado em troca de três votos que permitissem viabilizar o documento na generalidade.