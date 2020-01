Segundo o JN de hoje o juiz do Tribunal da Relação do Porto passou a assinar com o primeiro e o último nome desde setembro de 2019.

Após a decisão polémica em 2017, o juiz desembargador recebeu uma advertência do conselho Superior de Magistratura e aceitou a transferência para uma seção cível do tribunal da relação do Porto, onde os processos são menos mediáticos.