Reboque do veleiro que transportava quase duas toneladas de cocaína demorou sete dias

A Polícia Judiciária apreendeu mais de 1.800 quilos de cocaína com o apoio da Força Aérea e da Marinha.

A droga estava a ser transportada num veleiro que foi intercetado a 900 quilómetros da costa portuguesa.

A embarcação vinha do Brasil e tinha a Europa como destino final.

Além da droga, foram apreendidos documentos e detidos dois homens estrangeiros, de 51 e 53 anos.

Dadas as condições adversas do mar, o transporte do veleiro para terra demorou sete dias. A agitação marítima foi o grande desafio.