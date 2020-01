Um dia depois de ter terminado o prazo para a entrega de propostas de alteração ao Orçamento do Estado, o ministro das finanças e o PSD envolveram-se numa dura troca de acusações.

Mário Centeno diz que as propostas do PSD agravariam o défice em mais de 2.000 milhões de euros e acusa o partido de propor uma redução ilegal do IVA da eletricidade.

O PSD acusa o ministro das Finanças de atirar números para o ar e desafia-o a provar a ilegalidade da proposta.

