Antigo enfermeiro do Sporting diz que foi repreendido por ter tratado de Bas Dost após o ataque à academia

O antigo enfermeiro do Sporting, Carlos Mota, foi ouvido esta quarta-feira no julgamento do ataque à academia em Alcochete. Aos jornalistas, o profissional de saúde disse que foi repreendido por ter tratado de Bas Dost.

"Acharam que tinha de esperar que um médico viesse de Lisboa. Fui repreendido porque era um ato médico", afirmou.

