Fábio Coentrão contou que o ex-Presidente do clube, Bruno de Carvalho, lhe disse que o que se passou foi uma vergonha.

Na sessão desta quarta-feira do julgamento do ataque à academia do Sporting em Alcochete foi também ouvido o ex-enfermeiro do Sporting, que considera que houve pessoas que se aproveitaram do que se passou no dia do ataque.

