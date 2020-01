Descoberta substância que pode provocar cancro em edifícios em Viana do Castelo e Barcelos

Uma equipa de investigadores do Instituto Politécnico de Viana do Castelo descobriu que há edifícios públicos em Viana do Castelo e em Barcelos onde está a ser ultrapassado o limite de radão permitido por lei.

O radão é um gás natural radioativo apontado como primeira causa de morte por cancro do pulmão em não fumadores.