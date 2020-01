Incêndio em Vila Real mata idosa

Um incêndio numa casa na Campeã, Vila Real, fez esta tarde um morto e um ferido. As vítimas são dois idosos.

Não se sabe o que esteve na origem do fogo, que destruiu a casa.

Na habitação estariam também a filha do casal e o companheiro, que apenas conseguiu retirar o homem de 85 anos, porque as chamas tomaram rapidamente conta do espaço.

Os bombeiros chegaram logo depois do alerta dado por um vizinho.

Mas já não foi possível retirar a idosa de 84 anos, que estava acamada.

A casa ficou completamente destruída.

O idoso ficou ferido sem gravidade e foi transportado para o hospital de Vila Real.

Não se sabem ainda as causas do incêndio.

A PJ foi chamada ao local e está a investigar.