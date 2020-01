Lidl retira de venda três lotes de orégãos picados

O Lidl anunciou na terça-feira a retirada de venda de três lotes de "Orégãos picados", da marca Kania, devido ao "risco existente para a saúde" dos consumidores.

A rede de supermercados explica que a razão da retirada deve-se com o facto "de análises de monitorização efetuadas ao artigo terem evidenciado uma concentração elevada de Alcaloides de Pirrolizidina".

O anúncio foi feito através de um comunicado no site oficial do Lidl, que garante que retirou de imediato os três lotes ainda disponíveis para venda.

"A recolha destina-se exclusivamente ao artigo 'Orégãos picados', Kania, 7,5 com data de validade de 07.2022 e lotes n.º LB91832, LA91832 4e LC91834 do fornecedor WEIAND GmnH. Outros artigos vendidos nas lojas Lidl, em particular da marca Kania não são afetados por esta recolha."