Pais fecham escola a cadeado em Barcelos devido à falta de condições

A Associação de Pais de uma escola da Pousa, em Barcelos, está em protesto, esta quarta-feira, devido à falta de condições nos estabelecimentos de uma escola básica e um jardim de infância. O repórter Miguel Mota explica os motivos da manifestação.

A comunidade escolar, que fechou os portões da escola a cadeado, relata as "condições degradáveis" dos edifícios e exige obras, que têm sido adiadas, há 15 anos.

A Escola da Pousa conta com 40 crianças no jardim de infância e 80 alunos no 1.º ciclo. Funciona em dois edifícios, um com mais de 50 anos, para o 1.º ciclo, e o outro com cerca de 40.

O Movimento Escolas sem Amianto (MESA) também participa na manifestação desta manhã, pela remoção das coberturas em fibrocimento do edifício do jardim de infância.