População diz que é mais um serviço que se perde no interior, que fica ainda mais condenado.

O protesto desta manhã frente à dependência bancária contou ainda com a presença de pessoas de localidades próximas à vila do concelho de Montalegre, que utilizam o balcão, como do concelho de Boticas, também do distrito de Vila Real, e dos concelhos de Cabeceiras de Basto e Vieira do Minho, no distrito de Braga.