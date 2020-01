Portugal era o destino dos 11 migrantes intercetados esta madrugada ao largo de Olhão.

Os homens entre os 21 e os 30 anos disseram aos inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras que navegaram desde El Jadida, antiga Mazagão, na sequência do acolhimento prestado aos amigos, que no mês passado desembarcaram em Monte Gordo tentando chegar a Espanha.

Um membro do Centro Internacional para o Desenvolvimento de Políticas Migratórias diz que rota é uma questão de oportunidade.