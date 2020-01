O tenista alemão Alexander Zverev, 7º no ranking ATP, venceu o suíço Stanislas Wawrinka, 15º do ranking, pelos parciais 6-1, 6-3, 6-4, e 6-2 alcançando, pela primeira vez na carreira, as meias finais da competição.

No final do encontro, Zverer garantiu que vai entregar o dinheiro dos prémios de participação do torneio às vítima do incêndios que fustigaram o país.