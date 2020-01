A "Amigos do Coliseu", associação dona do Coliseu do Porto, não tem dinheiro para as obras de requalificação do edifício emblemático, avaliadas em 8,5 milhões de euros. A CM Porto propõe então a concessão a privados, à semelhança do que aconteceu em Lisboa com o Capitólio.

A associação vai reunir-se para tentar chegar a um consenso sobre este assunto.