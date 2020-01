O pirata informático português, Rui Pinto, criticou a atuação das autoridades portuguesas relativamente à divulgação dos documentos que deram origem à investigação do Luanda Leaks, afirmando, através da rede social Twitter, que "se dependesse da Polícia Judiciária e do Ministério Público" as informações do Luanda Leaks "nunca viriam a público".

Na mesma mensagem, disse ainda que "há muita coisa que os portugueses merecem saber", mais precisamente sobre os "Vistos Gold, ESCOM e BES Angola".