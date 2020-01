Voto a condenar declarações de Ventura cai para não prolongar polémica

Os partidos deixaram cair a proposta de voto de condenação das declarações de André Ventura sobre Joacine Katar Moreira para não prolongar mais a polémica. A decisão foi tomada na conferência de líderes, depois de o Presidente da Assembleia ter emitido uma nota onde dizia que as declarações eram xenófobas. O deputado do Chega recusou pedir desculpa à deputada do Livre.