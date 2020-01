"As divergências que levaram a este divórcio são políticas"

Esta manhã em conferência de imprensa, Pedro Mendonça, do Grupo de Contacto do Livre, anunciou que 83% dos elementos do partido ratificaram a decisão da anterior Assembleia .

Acrescentou ainda que o partido não pede a Joacine que renuncie ao mandato "que constitucionalmente é dela". Explicou que a deputada "confundiu a autonomia com desresponsabilização e independência de ação".