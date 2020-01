Caso suspeito de coronavírus no Porto

Um empresário foi esta sexta-feira internado no Hospital de São João, no Porto, com suspeitas de poder estar infetado com o coronavírus.

O homem esteve recentemente na China.

As análises vão ser, ainda esta sexta-feira, enviadas para o Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, em Lisboa.

213 MORTOS QUASE 10 MIL INFETADOS

Apesar dos apelos à calma e das garantias da Organização Mundial da Saúde de que não há razões para isolar a China, o resto do mundo está, cada vez mais, a tomar medidas para evitar a propagação do coronavírus.

Dezenas de países estão a organizar voos para irem buscar cidadãos que estejam na cidade de Wuhan e, ao mesmo tempo, decidem fechar os aeroportos internacionais a todos os aviões que venham da China.

O balanço oficial de mortos já ultrapassou os 210 e o número de infetados está perto dos 10 mil.

