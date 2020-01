Dirigente do CDS que chamou “agiota de judeus” a Aristides Sousa Mendes pede desculpa

Abel Matos Santos, dirigente do CDS, que chamou "agiota de judeus" a Aristides de Sousa Mendes - um cônsul português que cedeu vistos a refugiados, muitos deles judeus - fez um pedido de desculpas formal à comunidade israelita, garantindo ter o maior respeito e admiração pelo povo judeu.

As declarações do militante centrista foram feitas em 2012, no Facebook, e reveladas pelo Expresso depois de ter sido nomeado dirigente nacional do CDS, passando a integrar a nova Comissão Executiva do partido no congresso do último fim-de-semana. No artigo, lê-se ainda elogios a Salazar - "um dos maiores portugueses de sempre" - e à PIDE - "uma das melhores polícias do mundo".

A comunidade judaica lisboeta ficou estupefacta e classificou-as como um insulto.