Este sábado, o Expresso oferece uma revista com "As melhores 30 Crónicas em 30 anos". Nesta compilação, incluem-se 30 das melhores cartas abertas, assinadas pelo Comendador Marques de Correia, no Expresso.

A obra tem apresentação de Francisco Pinto Balsemão e Marcelo Rebelo de Sousa e inclui uma entrevista feita por Ricardo Araújo Pereira a esta figura mítica.