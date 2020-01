Greve geral na Covilhã afeta setores da edução e saúde

No distrito de Castelo Branco, pelo menos 19 escolas do 2º e 3º ciclos e ensino secundário estiveram esta sexta-feira fechadas devido à greve geral.

A maioria dos assistentes operacionais aderiu ao protesto e as direções dos estabelecimentos de ensino decidiram que não havia condições de segurança para manter os alunos nas escolas.

No Centro Hospitalar da Cova da Beira estão a ser garantidos apenas os serviços mínimos. Todas as cirurgias programadas foram desmarcadas, o mesmo acontece com parte das consultas.