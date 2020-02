Centenas manifestam-se contra a violência policial em Lisboa, Coimbra e Porto

Centenas de pessoas estão em protesto, na tarde deste sábado, contra a violência dos polícias e o crescimento de comportamentos racistas e xenófobos em Portugal.

As manifestações estão a decorrer no Porto, Coimbra e Lisboa. Na capital, os manifestantes concentraram-se no Marquês de Pombal, de onde saíram em desfile até ao Rossio.

Já no Porto, o protesto começou na Praça dos Poveiros e vai terminar na Avenida dos Aliados.

Estas manifestações acontecem depois um polícia ter alegadamente agredido uma mulher negra na Amadora, a 19 de janeiro.

