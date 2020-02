Algarve poderá começar a usar água do mar para atenuar a seca

O Algarve poderá avançar com a dessalinização da água do mar como forma de minimizar os efeitos da seca prolongada. O ministro do Ambiente confirmou, em Loulé, que através da energia solar o processo é agora bem mais barato e está a ser equacionado.

Matos Fernandes promete novidades para Março, altura em que o plano hídrico para o Algarve voltará a estar em cima da mesa.