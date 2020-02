Grande Reportagem SIC vence prémio de jornalismo de Direitos Humanos

A Grande Reportagem da SIC "Ensaio sobre a saúde na Guiné-Bissau" foi distinguida com o primeiro prémio de Jornalismo de Direitos Humanos & Integração. A reportagem é assinada por Dulce Salzedas, Rafael Homem e Luís Gonçalves.

Esta é uma inciativa conjunta da Comissão Nacional da UNESCO e da Secretaria Geral da Presidência do Conselho de Ministros para reconhecer o trabalho dos jornalistas em prol dos Direitos Humanos e das liberdades fundamentais.

A Guiné-Bissau está na causa do índice de desenvolvimento humano das Nações Unidas. Nos hospitais guineenses falta quase tudo. Não há médicos especialistas, não há equipamentos e os remédios dados nos hospitais são todos pagos pelos doentes. É neste contexto difícil que o Instituto Ricardo Jorge está no país com a missão de capacitar o laboratório de saúde pública para o diagnóstico de doenças como a malária, a febre amarela ou a tuberculose, que tantas mortes provocam no país.