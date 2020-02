SIC está há 12 meses consecutivos na liderança

A SIC consolidou em janeiro a liderança de audiências e manteve-se como a estação mais vista em Portugal. A estação da IMPRESA terminou o mês de janeiro a liderar com 20.4% de share contra 13.9% de share da TVI e 13.4% de share da RTP1, sendo o único canal generalistas a subir face ao mês anterior (+0.4 p.p.).

Em 2020 a SIC continua a liderar no prime time com os vários produtos de ficção – “Nazaré”, “Terra Brava” e “A Dona do Pedaço”;

O programa “A Máscara”, que estreou na SIC a 01 de janeiro, terminou o mês a liderar com 23.2% de share;

Em janeiro, às 19 horas dos dias úteis, a SIC estreou o programa “Amigos Improváveis” que terminou o mês a liderar, no universo dos canais generalistas, em ambos os targets comerciais (A/B C D 15/54 e A/B C D 25/54);

O “Primeiro Jornal” e o “Jornal da Noite” lideram nos 7 dias de semana com 29.4% e 22.6% de share respetivamente;

A Investigação “Luanda Leaks” terminou a liderar com 27.8% de share;

Ricardo Araújo Pereira regressa à SIC em 2020 a liderar com o programa “Governo Sombra”;

Em 2020 a SIC mantém-se imbatível no “daytime”, com Cristina Ferreira a liderar manhãs, João Baião nas manhãs de fim-de-semana e Júlia Pinheiro nas tardes;

A SIC Notícias mantém-se em 2020 como o canal de informação mais visto pelos portugueses e termina o 1º mês do ano com 1.9% de share a subir 0.1 p.p. face ao mês anterior.