António Vitorino diz que não foi notificado do processo de corrupção investigado em Espanha

O antigo ministro da Defesa António Vitorino é suspeito de ter recebido mais de 300 mil euros do antigo embaixador espanhol na Venezuela e do filho, de acordo com um processo de corrupção investigado em Espanha.

O jornal digital espanhol "OK Diário" diz que, entre 2012 e 2016, o dinheiro terá sido pago à empresa de consultoria administrada por Vitorino e pela mulher.

Segundo relatórios da Unidade de Delinquência Económica e Fiscal de Espanha, os pagamentos poderão estar relacionados com um acordo assinado entre José Sócrates e Hugo Chávez. O negócio previa que a Galp construísse quatro parques eólicos na Venezuela.

À SIC, António Vitorino diz que os serviços prestados pela empresa diziam apenas respeito a questões da União Europeia e que nunca teve qualquer relação com a Venezuela. Garante que nem sequer foi notificado neste processo.