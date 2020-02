Filha de Dias Loureiro nega detenção no processo que envolve António Vitorino

A filha de Dias Loureiro nega ter sido detida pelas autoridades espanholas no processo que envolve o marido, o filho do antigo embaixador espanhol na Venezuela e no qual também está implicado o ex-ministro António Vitorino.

O antigo governante socialista surge no processo, revelado pela imprensa espanhola, por ter, alegadamente, recebido mais de 300 mil euros de Raul e Alejo Morodo.

A justiça espanhola acredita que uma consultora do ex-ministro de Guterres terá sido usada para circular dinheiro indevidamente apropriado pelo antigo embaixador e pelo filho num negócio na Venezuela.

À SIC, o ex-ministro rejeita as suspeitas e diz que a consultora que administrava nunca prestou serviços a uma empresa do filho do embaixador relacionados com a Venezuela.