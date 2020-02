Incêndio na Calheta dado como controlado

Depois de várias casas terem estado ameaçadas na Madeira, o fogo na Ponta do Pargo, foi dado como controlado. Lavrou com intensidade durante mais de 24 horas, e novos focos foram surgindo em várias localidades do município da Calheta. Com o abrandamento do vento, a situação parece estar mais calma, no entanto, esta será uma noite de alguma apreensão.